للمرة التاسعة منذ سيطرتها على المنطقة.. القوات التركية توقف عمل محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة بالمياه

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فصل جديد من فصول “المياه” في منطقة الحسكة وريفها، حيث قامت القوات التركية بإيقاف محطة علوك للمياه الواقعة بريف منطقة رأس العين (سري كانييه)، والتي تغذي مدينة الحسكة ومناطق في محطيها وريفها بالمياه، حيث تم إيقاف ضخ المياه إلى المنطقة، لأسباب مجهولة حتى اللحظة، يذكر أن هذه هي المرة التاسعة التي تقوم تركيا بإيقاف ضخ محطة علوك.

وكان المرصد السوري كشف في أواخر شهر آب الفائت، تعمد القوات التركية إيقاف محطة “علوك” التي تغذي مدينة الحسكة لأكثر من 25 يوما. ويذكر أن مناطق الحسكة وريفها شهدت استياءً شعبياً بسبب انقطاع مياه الشرب عنها، وتعد هذه المرة الثامنة التي تقطع فيها المياه عن المنطقة، وذلك بعد أن أوقفت القوات التركية عمل مضخة مياه الشرب في “علوك”، التي تغذي تلك المناطق بشكل كامل منذ بداية شهر أغسطس/آب 2020 بحجة الصيانة، كما طلبت القوات التركية زيادة في القدرة الكهربائية لتغذية مناطق “نبع السلام” بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي رفضته “الإدارة الذاتية”، ما أدى بدوره إلى انقطاع مياه الشرب بشكل كامل. وبالتوازي مع ذلك، قطعت “قسد” خط التيار الكهربائي الذي يغذي مدينة رأس العين وريفها الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها “نبع السلام”، ردًا على قطع مياه الشرب عن مناطقها، وعلم المرصد 22/8/2020 أنه سيتم تشغيل 16 بئر ماء فقط من أصل 30 بئر في محطة “علوك”، ومن المرتقب أن تصل المياه للحسكة في وقت قريب بعد تشغيل الآبار.