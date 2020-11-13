للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع.. الطيران الحربي الروسي يشن غارات جوية على جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية، على محيط البارة واحسم ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف مكثف تنفذه قوات النظام البرية بالقذائف الصاروخية، على قُرى وبلدات سرجة وبينين ودير سنبل على الأطراف الشرقية لجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يستهدف الطيران الروسي جبل الزاوية خلال أقل من أسبوع، حيث رصد المرصد السوري الثلاثاء، 5 غارات على الأقل من قِبل الطائرات الروسية استهدفت محيط قرية بينين وشنان، كما أشار المرصد السوري في السابع من تشرين الثاني الجاري، إلى شن الطائرات الحربية الروسية لنحو 15 غارة، استهدفت خلالها كل من سرجة وشنان وفركيا وبينين واحسم.