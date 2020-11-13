للمرة الثالثة خلال أقل من 24 ساعة.. طائرات مجهولة الهوية تستهدف مواقع ميليشيات إيرانية وموالية لها في ريف الرقة

دوت انفجارات في سماء الرقة، مساء اليوم، نتيجة استهداف طائرات مجهولة الهوية مواقع للميليشيات الإيرانية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، طائرات مجهولة الهوية استهدفت بعدة غارات جوية لليوم الثاني على التوالي، مناطق تتواجد بها ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، في محيط بادية السبخة جنوب شرقي مدينة الرقة، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، تنفيذ طائرات مجهولة الهوية حتى اللحظة، غارات جوية على بادية معدان عتيق ضمن الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الرقة، حيث تتواجد في تلك المنطقة ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” ينشط هناك أيضاً، ولم ترد معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية على خلفية تلك الضربات.