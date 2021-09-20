للمرة الثالثة خلال أيلول الجاري.. القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة بريف عين العرب (كوباني)

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات التركية والقوات الروسية بدورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وهي ثالث دورية من نوعها في المنطقة هناك خلال أيلول الجاري، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من قرية غريب شرقي عين العرب، وجابت قرى جيشان وخرابيسان وموغ وايتوريران وبعديك وصولاً إلى ريف الرقة الشمالي، قبل أن تعود أدراجها مجدداً، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، وكان المرصد السوري رصد في 13 الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة ضمن منطقة شمال شرق سورية، حيث انطلقت العربات التركية والروسية من معبر آشمة بريف عين العرب (كوباني) الغربي، وجابت قرى واقعة بريف المنطقة.

كما كان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الدورية من منطقة آشمة وجابت قرى واقعة بريف عين العرب، في إطار الدوريات الاعتيادية في المنطقة هناك، قبل أن تعود إلى نقطة البداية مجدداً.