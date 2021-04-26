للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية والتركية تسيران دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة اعتيادية في ريف مدينة عين العرب(كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات روسية وتركية من قرية غريب الحدودية مع تركيا، وجابت قُرى ومناطق كربناف،كوسك، عليشار، جوم علي،كورتك، كوبك ساتان، تيري، تل حاجب، قباجق صغير، تلك، بوزتبه، قره موغ، جيشان، وصولاً إلى قرية خرابيسان فوقاني، وانتهت وعادت العربات التركية إلى البوابة الحدودية قرب قرية غريب شرقي عين العرب، كما عادت العربات الروسية إلى قاعدتها في منطقة الإذاعة غربي عين العرب(كوباني).

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 أبريل/نيسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من قرية آشمة الحدودية، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، وجابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة ومشكور وبيندر وقره قوي تحتاني وقولا وسوسان وحول بك، بالإضافة لقرى سفتك وقران وبوبان وخورخوري وديمكداش وقران وجراقلي قبل أن تعود أدراجها إلى قرية آشمة.

وكانت القوات الروسية، سيرت في الخامس من الشهر الجاري، دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 5 مدرعات روسية و4 تركية من قرية آشمة الواقعة عند الحدود السورية – التركية في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)، وجابت قُرى وبلدات عدة منها “مشكو ، بيندر، سفتك، جارقلي” ومن ثم عادت العربات التركية أدراجها لتدخل الأراضي التركية، وعادت المدرعات الروسية إلى موقعها في مركز الإذاعة غربي مدينة كوباني.