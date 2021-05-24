للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية والتركية تسيران دورية مشتركة  في ريف عين العرب (كوباني)

سيرت القوات التركية ونظيرتها الروسية دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب بريف حلب الشرقي باتجاه قرى قره موغ وجيشان وخرابيسان فوقاني وبغديك وصولًا إلى قرية بندرخان في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، ثم عادت من الطريق ذاته إلى نقطة انطلاقها في قرية غريب.

ليرتفع إلى 3 دوريات مشتركة بين القوات التركية والروسية في المنطقة ذاتها خلال الشهر الحالي أيار، حيث كان نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدا، في 17 أيار، خروج القوات الروسية بدورية مشتركة جديدة مع القوات التركية، في الريف الحلبي، حيث انطلقت مدرعات روسية وأخرى تركية وجابت قرى واقعة قرب الحدود التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني)، شرقي حلب. وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، دورية مشتركة للقوات الروسية ونظيرتها التركية سيرتها من قرية غريب الحدودية شرق مدينة عين العب (كوباني) بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية، ومروحيتين روسيتين، وجابت الدورية المشتركة قرى حدودية شرقي عين العرب (كوباني) قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.