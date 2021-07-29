للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية تسير دورية مشتركة مع نظيرتها التركية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة صباح اليوم الخميس ضمن محافظة الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك غربي الدرباسية وجابت قرى دليك وملك وعباس وظهر العرب ومفرق كسرى بريف أبو رأسين (زركان) الشمالي, ومنها إلى قرى سلام عليك وقنيطرة وقرمانية قبل أن تعود أدراجها، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، وهذه هي الدورية الثالثة في تلك المنطقة منذ بداية شهر تموز الجاري.

وكان المرصد السوري رصد في 14 تموز الجاري، دورية مشتركة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية ضمن منطقة شمال شرق سورية، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى واقعة بريف المنطقة وريف أبو رأسين (زركان)، قبل أن تعود أدراجها مجدداً وسط تحليق للطيران المروحي الروسي في الأجواء.

وفي اليوم الأول من شهر تموز الجاري، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة جديدة، بين القوات الروسية والتركية في منطقة شمال شرق سوريا، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وتجولت في قرى دليك وقيروان وتعلك وكوركند وهاجوغلي وبركفري وقنيطرة وسلام وعليك وعطيشان, ومن ثم عادت الدورية الروسية إلى قاعدتها في تل تمر، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء أثناء الدورية.