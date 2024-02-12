للمرة الثالثة خلال 15 يوما.. تدريبات عسكرية مشتركة بين “الفرقة 25 مهام خاصة” والقوات الروسية شرقي حلب 

محافظة حلب: أجرت الفرقة 25 التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا صباح اليوم، تدريبات عسكرية وبمشاركة من القوات الروسية في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 15 يوما.

وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية، وسط تحليق للطائرات الحربية الروسية في المنطقة.

وفي 5 شباط، أجرت الفرقة 25 التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا، تدريبات عسكرية وبمشاركة من القوات الروسية في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، وسط مشاركة من سلاح الجو الحربي الروسي في التدريبات.

وفي 29 كانون الثاني الفائت دوت انفجارات عدة في ريف حلب الشرقي، نتيجة تدريبات عسكرية تجريها الفرقة 25 مهام خاصة، في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، تتضمن التدريبات عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، بتزامن مع إجراء مناورات عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي في أجواء المنطقة.