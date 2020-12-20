للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.. انفجار جديد يضرب القنيطرة ويخلف أضرار مادية

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة بآلية زراعية في بلدة جبا بريف القنيطرة، على طريق تل الكروم، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في 16 الشهر الجاري، انفجار عبوة ناسفة بسيارة في بلدة جبا الواقعة بريف القنيطرة، ما أدى لمقتل سائق السيارة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القتيل من قوات النظام السوري.

كما كان المرصد السوري أشار في 14 الشهر، إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، قرب مبنى تابع لشعبة المخابرات الجوية ومركز التجنيد في خان أرنبة بريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين.