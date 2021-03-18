للمرة الثالثة منذ مطلع الشهر.. التحالف الدولي يدفع بتعزيزات جديدة نحو قواعده شمال شرق سورية قادمة من إقليم كردستان العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم الخميس، تعزيزات جديدة استقدمتها قوات التحالف الدولي نحو الأراضي السورية، حيث دخل رتل مؤلف من 30 شاحنة محملة بمواد عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع أقليم كردستان العراق، واتجهت نحو القواعد العسكرية التابعة للتحالف في رميلان وتل بيدر بريف الحسكة، وتعد هذه القافلة السابعة عشر التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام وهي الثالثة خلال الشهر الجاري

وكان المرصد السوري رصد في 13 الشهر الجاري، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 35 شاحنة محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو القواعد العسكرية التابعة للتحالف في ريف الحسكة.

كما كان المرصد السوري رصد في الرابع من آذار/مارس الجاري، دخول تعزيزات جديدة لقوات التحالف الدولي نحو الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخل رتل مؤلف من 35 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية من معبر الوليد الحدود مع إقليم كردستان العراق، واتجهت الشاحنات نحو القواعد العسكرية التابعة للتحالف في كل من تل بيدر بريف الحسكة وقاعدة رميلان العسكرية بريف القامشلي.