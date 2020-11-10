للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري.. إعلام النظام السوري يقتل جنود أمريكان “إعلامياً”

يواصل إعلام النظام السوري كذبه عبر بث ونشر معلومات وأخبار كاذبة “بحكم العادة”، والتي كان آخرها خبر جرى نشره بتاريخ 8 من الشهر الجاري مفاده ” مقتل 4 جنود من القوات الأميركية جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم، في ريف بلدة مركدة على الطريق بين الحسكة ودير الزور”، لكنه بالطبع كان “إعلامياً” فقط، وهو ما نفاه أيضاً واين ماراتو المتحدث باسم التحالف الدولي عبر تغريدة على موقع تويتر.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم إعلام النظام السوري بنشر مثل هكذا أكاذيب حول القوات الأميركية والتحالف الدولي، ولن تكون المرة الأخيرة بالطبع، حيث عمد إعلام النظام منذ مطلع العام 2020 الجاري، إلى نشر 4 أخبار كاذبة تفيد بسقوط قتلى وجرحى من القوات الأميركية ضمن منطقة شرق الفرات بعمليات استهداف مختلفة، وسقوط مروحية أميركية، وجميع تلك الأخبار جرى نفيها.

ففي 27 نيسان الفائت نشرت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري “سانا”، خبراً تحت عنوان “اختفاء جنديين للاحتلال الأميركي بريف دير الزور الشرقي بعد هجوم على عربتهما”

وعادت سانا في تاريخ 26 من أيار الفائت، لتقول ” إن 3 جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم لمجهولين، عبر الأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي”، على رتل مشترك للتحالف وقسد عند الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور”

وفي تاريخ 15 أيلول الفائت، عنونت سانا في أحد أخبارها “سقوط مروحية للاحتلال الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية ومدرعات الاحتلال الأمريكي تطوق المكان”، وهو ما نفاه المرصد السوري حينها، حيث أشار المرصد إلى أن طائرة أميركية هبطت بشكل اضطراي في قرية خربة بئر الواقعة بمنطقة اليعربية في ريف الحسكة، دون معرفة أسباب الهبوط الاضطراري، ولا صحة لما تروج له وسائل إعلام النظام السوري عن سقوط الطائرة، فيما عمدت دورية أميركية على تأمين هبوط الطائرة، يذكر أن منطقة اليعربية تحوي مهبط للطائرات الأميركية.