للمرة الثالثة منذ مطلع العام.. طائرات حربية روسية تقصف كبانة في جبل الأكراد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لفارات على محور كبانة بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات النظام مناطق في سد الشغر والسكرية بريف إدلب الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 21 يناير الفائت، تحليقاً لطائرات حربية روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط تنفيذها لنحو 5 غارات حتى الآن على محور كبانة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وكانت الطائرات الروسية قد استهدفت كبانة بعدة غارات في التاسع من الشهر ذاته.