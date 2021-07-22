للمرة الثالثة منذ مطلع العام 2021.. تفجير خط غاز “الجبسة” شمال غربي دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار خط غاز “الجبسة” بالقرب من تل الحجيف بريف دير الزور الشمالي الغربي، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى الآن إلى تفجيره عبر عبوات ناسفة، الأمر الذي أدى اندلاع نيران في المنطقة، ويذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم تفجير الخط ذاته منذ مطلع العام 2021، إذ أشار المرصد السوري في 17 أيار الفائت من العام الجاري، إلى تفجير خط غاز الجبسة -الريان شمال غربي دير الزور، من قبل مجهولين، في حين حصل نشطاء المرصد على شريط مصور يظهر انفجار “خط الغاز” الضخم، وتبنى العملية من قبل “سرية البراء بن مالك” التابعة لكتائب الشرقية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 27 شباط الفائت، انفجارًا في خط غاز الجبسة – الريان من قسمه المار من بادية أبو خشب بريف دير الزور الغربي، والواصل من منطقة رميلان إلى محطة بانياس، حيث رصد المرصد السوري اشتعال النيران في خط الغاز، مما يرجح تعرضه لاعتداء قد يكون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في بادية دير الزور.