للمرة الثالث خلال 10 أيام.. انفجار يستهدف القوات التركية المتواجدة في محافظة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة على طريق المسطومة بريف محافظة إدلب، وذلك أثناء مرور عربة عسكرية تركية في المنطقة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري أشار في 15 آذار الجاري، إلى إصابة جنديين تركيين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت صهريج نقل مياه للقوات التركية على أطراف مدينة إدلب، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركي بشكل كامل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 13 الشهر الجاري، انفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركي في شارع الكورنيش بالمدينة، وتبنى تنظيم جهادي يطلق على نفسه “سرية أنصار أبي بكر الصديق” التفجير وقال التنظيم بأنه “استهدف رتل عسكري لجيش النيتو التركي على الكرونيش الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب بعبوة ناسفة ثأراً لقتلهم الطفل أحمد ياسر العبد قرب الحدود في قرية المدلوسة بريف سلقين الغربي”، فيما قالت مصادر أخرى أن القوات التركية هي من قامت بتفجير العبوة بعد اكتشافها.