للمرة الثامنة منذ سيطرتها.. القوات التركية تقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها 

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية أوقفت عمل مضخة مياه الشرب في “علوك”، في ريف الحسكة، دون معرفة الأسباب.

في سياق ذلك تجري مفاوضات بين الروس والأتراك لإعادة ضخ مياه الشرب إلى المنطقة التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق أُخرى ضمن ريف المدينة.

يأتي ذلك، في إطار الضغط المتكرر على السكان في مناطق نفوذ “قسد”، وذلك للمرة الثامنة منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي.

وفي سياق متصل، يعاني سكان أحياء العزيزية والعزل والصالحية والمفتي والطلائع وخشمان والضاحية من انقطاع المياه منذ نحو 12 يوما، بينما كانت المياه تصل لبقية أحياء المدينة لعدة ساعات فقط، دون تمكن الكثير من السكان الحصول على حاجتهم لقلة الوارد من مياه الشرب.

ورصد المرصد السوري في 10 تموز الفائت، أن القوات التركية أعادت ضخ المياه من محطة “علوك” حيث جرى تشغيل عدة مضخات فقط من أصل 30 مضخة، لتعود المياه إلى الحسكة وريفها بعد انقطاعها 5 أيام.