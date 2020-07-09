للمرة الثانية خلال أسبوع.. القوات الروسية – التركية تسير دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

عمدت القوات الروسية ونظيرتها التركية صباح اليوم الخميس، إلى تسيير دورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث تجوب الدورية الآن قرى واقعة في الريف الغربي للمدينة، وسط تحليق لمروحيات روسية في الأجواء، وتعد الدورية هذه الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وكان المرصد السوري رصد في الثاني من شهر تموز الجاري، دورية روسية – تركية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة، وجابت قرى واقعة في ريف عين العرب الغربي، وسط تحليق للطيران الروسي في أجواء المنطقة.