للمرة الثانية خلال أسبوع.. ضباط روس يدخلون مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة في ريف رأس العين (سري كانييه) بهدف الاجتماع مع ضباط أتراك

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف الحسكة، بأن آليات عسكرية روسية على متنها جنود وضباط، وصلوا إلى منطقة كسرى بريف الحسكة ودخلوا مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لها في علوك بريف رأس العين (سري كانييه)، وذلك بهدف الاجتماع مع ضباط أتراك في المنطقة هناك، ويعد الاجتماعي هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث كان المرصد السوري نشر في السابع من شباط الجاري، أن ضباط روس دخلوا إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف أبو رأسين (زركان) شمالي الحسكة، بهدف عقد اجتماع مع ضباط أتراك، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الاجتماع سيعقد في قرية علوك الواقعة بريف رأس العين في ريف الحسكة، دون معرفة أسباب وطبيعة الاجتماع المقرر أن ينعقد خلال الساعات القادمة.

وكان المرصد السوري قد أشار في 18 يناير/كانون الثان، بأن وفد روسي يضم ضباط اجتمع اليوم الاثنين، بضباط من النظام وقيادات في قوات سوريا الديمقراطية، وذلك ضمن اللواء 93 في عين عيسى شمالي الرقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الاجتماع الذي يرجح أنه تم التطرق خلاله لتطورات المنطقة ولاسيما عين عيسى، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الجانب الروسي توجه بعد الاجتماع إلى صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي، واجتمعوا مع الجانب التركي هناك،

يأتي ذلك في ظل تصاعد التحركات الروسية شمال شرق سورية، حيث رصد المرصد السوري على مدار الأيام الفائتة، تعزيزات روسية دورية تصل المنطقة بشكل متصاعد، قادمة من حلب، إلى عين عيسى ومنها إلى تل تمر ومناطق أخرى بريف الحسكة.