للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. قسد تداهم منطقة شرقي دير الزور بدعم من التحالف وتعتقل أشخاص بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، حملة مداهمة نفذتها قسد بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء في منطقة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، وجرى اعتقال عدة أشخاص غالبيتهم بتهمة “الانتماء” لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وجرت الحملة بدعم جوي من قبل طيران التحالف الدولي، يذكر أن هذه المرة هي الثانية التي يتم مداهمة الحوايج واعتقال أشخاص منهم خلال أقل من 10 أيام.

ونشر المرصد السوري في 18 نيسان الجاري، أن دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبغطاء جوي من مروحيات التحالف الدولي، نفذت عملية دهم لبعض المنازل في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 5 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المتصاعد نشاطها في مناطق قسد بريف دير الزور الشرقي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن قوات سوريا الديمقراطية صادرت أسلحة فردية كانت بحوزتهم.