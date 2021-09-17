للمرة الثانية خلال أقل من 72 ساعة.. انفجار عنيف ضمن مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الجمعة، انفجارا عنيفا ضرب مدينة الباب الخاضعة لنفوذ فصائل غرفة عمليات درع الفرات، بريف حلب الشرقي، تبين أنه ناجم عن انفجار بسيارة شحن يرجح أنها مفخخة، بالقرب من حي زمام بالمدينة، ما أدى لإصابة 7 أشخاص على الأقل بجراح متفاوتة كحصيلة أولية، بالإضافة لحدوث أضرار مادية.

المرصد السوري أشار مساء أمس الأول، إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة شحن تركية وذلك في مدينة الباب الواقعة بريف حلب الشرقي، والخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري في 12 الشهر الجاري، أن عناصر من فرقة الحمزة “الحمزات”، اعتدوا بالضرب المبرح على عنصر من الشرطة العسكرية، على خلفيّة نشوب مشاجرة بين مسلحين من أبناء دير الزور يعملون لصالح فرقة الحمزات ومسلح من مدينة حمص يعمل لصالح الشرطة العسكرية، لتقوم الشرطة العسكرية باستقدام تعزيزات عسكرية من فصيلي الجبهة الشامية والسلطان مراد واعتقال عدد من أبناء دير الزور، وردت الحمزات بتعزيزات عسكرية إلى مدينة الباب، وسط حالة توتر وترقب في مدينة الباب.

وفي السياق متصل، أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة سوداء، على خطف شاب من وسط السوق المسقوف بالمدينة واقتياده إلى جهة مجهولة.