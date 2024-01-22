للمرة الثانية خلال أيام.. حكومة النظام ترفع أسعار مادة البنزين وسط استياء شعبي كبير

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام من جديد وخلال نحو أسبوعين من أسعار مادة البنزين، حيث رفعت سعر البنزين “أوكتان 90” إلى 10 آلاف ليرة سورية، وسعر البنزين “أوكتان 95″، إلى 12700، ويأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الواقع الاقتصادي ضمن مناطق سيطرة النظام، وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي أرهق المواطنين نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية ووصولها لأدنى المستويات، وتدني حد الأجور والرواتب مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين لاسيما في ظل فصل الشتاء والبرد القارس وما يتطلبه من العديد من الاحتياجات.

ولاقت الأسعار الجديدة للبنزين موجة من الردود الغاضبة واستياء شعبي كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما وأن الارتفاع الجديد جاء بعد أيام من رفعها، وسط مخاوف من قبل المواطنين في أن يكون هناك مزيد من القرارات في قادم الأيام.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، كانت قد رفعت سعر مادة البنزين، في 8 كانون الثاني الجاري، حيث وصل سعر لتر البنزين “أوكتان 90″ إلى 9500 و”أوكتان 95” إلى 12430، بينما وصل سعر مادة المازوت “الحر” إلى 10850، لتفوق هذه الأسعار قدرة المواطنين الشرائية الأمر الذي أدى إلى استياء واسع بين المواطنين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وجاء ارتفاع سعر مادة البنزين في الوقت الذي تشهد فيه مناطق سيطرة قوات النظام مزيداً من التدهور الإقتصادي وتزامناً أيضاً مع بدايات فصل الشتاء وما يتطلبه من أعباء مادية كبيرة، ومواصلة الليرة السورية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.