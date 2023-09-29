للمرة الثانية خلال أيام.. دبابات إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي السورية وتتمركز في بلدة بريف القنيطرة

محافظة القنيطرة: توغلت عدد من الدبابات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث بدأت جرافات إسرائيلية صباح أمس بإزالة السواتر الترابية في محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، تبعها دخول عدد من الدبابات والعربات لأطراف البلدة وتمركزت في الطرف الغربي منها.

وتستمر إسرائيل باقتحام الشريط الحدودي والدخول للمناطق المحاذية للجولان المحتل وتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية، وتعد هذه المرة الثانية خلال أيام التي تتوغل فيها إسرائيل داخل الأراضي المحاذية للجولان المحتل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاربخ 21 أيلول الجاري، استهداف دبابات إسرائيلية مراصد مؤقتة لمسلحين موالين لقوات النظام تشرف على الجولان المحتل والمنطقة المنزوعة السلاح في منطقة عين التينة بريف القنيطرة، وأسفر الاستهداف عن تدمير نقطتين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وفي 20 أيلول الجاري، توغلت عدة دبابات إسرائيلية وآليات هندسية ضمن الأراضي السورية قادمة من السياج الحدودي في ريف القنيطرة، ويعتقد بأن هذا التوغل مرتبط بالمرات السابقة التي توغلت فيها إسرائيل داخل الأراضي السورية، ويهدف إلى فتح ممرات وترسيم حدود جديدة بين المناطق السورية المحتلة، وسط غياب كامل للنظام وقوات فض النزاع وعدم إيقاف عمليات التوغل الإسرائيلية المستمرة.