للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية تسير دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية في ريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من قرية آشمة الحدودية، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، وجابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة ومشكور وبيندر وقره قوي تحتاني وقولا وسوسان وحول بك، بالإضافة لقرى سفتك وقران وبوبان وخورخوري وديمكداش وقران وجراقلي قبل أن تعود أدراجها إلى قرية آشمة.

وكانت القوات الروسية، سيرت في الخامس من الشهر الجاري، دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 5 مدرعات روسية و4 تركية من قرية آشمة الواقعة عند الحدود السورية – التركية في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)، وجابت قُرى وبلدات عدة منها “مشكو ، بيندر، سفتك، جارقلي” ومن ثم عادت العربات التركية أدراجها لتدخل الأراضي التركية، وعادت المدرعات الروسية إلى موقعها في مركز الإذاعة غربي مدينة كوباني.