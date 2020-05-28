للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.. “دويلة” الهول تشهد جريمة قتل جديدة راح ضحيتها لاجئ عراقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية قتل جديدة ضمن “دويلة” الهول أقصى جنوب شرق الحسكة، حيثُ عُثر صباح اليوم على جثة لاجئ عراقي مقتولاً أمام خيمته في القطاع الأول من المخيم، وذلك عبر ثقب جمجمته بأداة حادة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعل، بينما تشير أصابع الاتهام إلى نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية.

وأشار المرصد السوري في 23 مايو الجاري، إلى أن عملية قتل جديدة حصلت ضمن “دويلة” الهول أقصى جنوب شرق الحسكة، حيث نشب حريق في 3 خيام بالقطاع الأول من المخيم، ليتم العثور على جثة لاجىء عراقي مقتولاً أثناء عملية إخماد الحريق، ووفقاً لمصادر طبية، فإن وفاة اللاجىء العراقي جاءت نتيجة تلقيه ضربات عدة على رأسه، فيما تتواصل التحقيقات من قبل قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بالمخيم للوقوف على تفاصيل الجريمة وتحديد هوية القتلة، بينما تشير أصابع الاتهام إلى نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية.