للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.. مقتل لاجئ عراقي برصاص مجهولين في “دويلة الهول” جنوب شرقي الحسكة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل لاجئ من الجنسية العراقية جراء استهدافه من قِبل مجهولين بعدة رصاصات عبر “مسدس كاتم للصوت” في القطاع الثاني من “مخيم الهول” جنوب شرقي الحسكة.

ونشر المرصد السوري في الخامس من أكتوبر الجاري، في ظل تصاعد الفوضى وعمليات الاغتيال ضمن “دويلة الهول” الواقعة أقصى جنوب شرق الحسكة، حاول مجهولون قتل لاجئ من الجنسية العراقية يعمل في مجال الحلاقة، وذلك من خلال إطلاق النار عليه عبر مسدس “كاتم للصوت” أمام خيمته في القطاع الأول من “مخيم الهول”، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة جرى نقله إلى المشفى الميداني في المخيم.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الثالث من أكتوبر الجاري، مقتل نازح من الجنسية العراقية يعمل مخبر لدى قوى الأمن الداخلي “أسايش”، وذلك جراء إطلاق النار عليه من قِبل ملثمين يستقلون دراجة في سوق الفيز الأول لمخيم “الهول” الذي يضم عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في أقصى جنوب شرق الحسكة.