للمرة الثانية خلال العام الجديد.. التحالف الدولي يدفع بعشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية نحو قواعده في الحسكة ودير الزور

للمرة الثانية خلال العام الجديد.. التحالف الدولي يدفع بعشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية نحو قواعده في الحسكة ودير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، حيث دخلت قافلة جديدة تضم نحو 50 شاحنة تحوي معدات لوجستية وعسكرية وصهاريج وقود عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو القواعد التابعة للتحالف الدولي في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وكان المرصد السوري قد رصد في 4 يناير/كانون الثاني، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، حيث دخلت أكثر من 30 شاحنة محملة بالأسلحة والمساعدات اللوجستية والعسكرية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو القواعد التابعة للتحالف في محافظة الحسكة.