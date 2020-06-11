للمرة الثانية خلال اليوم.. القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 24 آلية وشاحنة بعضها محمل بالجنود، وبعضها الآخر يحوي معدات لوجستية وذخائر، و توجه الرتل نحو المواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3959 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7296 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.