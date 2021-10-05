للمرة الثانية خلال ساعات.. سقوط طائرتين مفخختين على محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي

محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط طائرتين مسيرتين مفخختين يعتقد أنهما من صناعة إيرانية، إحداهما سقطت على محور قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة من قِبل عناصر الفصائل، فيما انفجرت الثانية في أجواء المنطقة قبل وصولها إلى هدفها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار أمس الأول، إلى مقتل 4 عناصر من هيئة تحرير الشام في انفجار طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة سقطت على محور الرويحة في ريف إدلب.

ووفقًا للمصادر فإن الطائرة “الانتحارية” هبطت بمظلة، وهي المرة الأولى التي يتم استخدام هذا النوع من السلاح الجديد.