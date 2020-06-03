للمرة الثانية خلال ساعات قليلة.. طائرات حربية روسية تعاود استهداف منطقة “خفض التصعيد” عبر غارات على سهل الغاب

شنت طائرات حربية روسية جولة جديدة من القصف الجوي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث نفذت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء 4 غارات، استهدفت خلالها أماكن في المنطقة الواقعة بين القرقور والمحطة الحرارية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما يعد الاستهداف هو الثاني من نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث أشار المرصد السوري مساء الأمس، إلى تنفيذ طائرات حربية روسية غارات على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الجديد.

على صعيد متصل استمرت الاشتباكات العنيفة على محوري الرويحة وبينين بجبل الزاوية إلى ما بعد منتصف الليل، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام من جانب آخر، في حين جدد الأخير قصفه الصاروخي على مناطق في الرويحية وبينين والفطيرة وسفوهن وكنصفرة جنوب مدينة إدلب.