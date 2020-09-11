للمرة الثانية خلال يومين.. الطيران الحربي الروسي يقصف مناطق في محيط مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة، تحليقاً لطائرة حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع شنها لغارتين على المنطقة الواقعة بين مدينة إدلب وقرية الشيخ يوسف، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل استهدف فصيل “أنصار الإسلام” مواقع لقوات النظام في محور المشاريع بسهل الغاب بالقذائف الصاروخية، في حين استشهد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، جراء قصف صاروخلي لقوات النظام على منطقة أريحا جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، 5 مقاتلات روسية حلقت في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”، واستهدفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، تزامنا مع شنها لغارة جوية جديدة على تلال الكبانة في “جبل الأكراد” شمال اللاذقية، كما رصد المرصد السوري تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بالتزامن مع تجدد القصف الصاروخي من قِبل قوات النظام على مناطق في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب.