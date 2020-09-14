للمرة الثانية خلال 3 أيام.. القوات التركية تتبادل القصف مع القوات الكردية المنتشرة في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً صاروخياً متبادلاً، شهدته محاور باصوفان وبرج حيدر ضمن ريف حلب الشمالي، بين القوات التركية من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في تلك المنطقة من جهة أخرى، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأول، تجدد القصف البري على النقطة التركية في قرية الغزاوية بريف عفرين، حيث استهدفتها القوات الكردية المتمركزة في قلعة كالوتة بالقرب من كباشين بعدة قذائف، تزامنا مع قصف بري تركي مكثف استهدف مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب.

وكانت القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة من قواعدها العسكرية المتمركزة في ريف حلب الشمالي مواقع في قرى اقيبة وصوغانكة وبرج القاص التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى في قرية برج القاص.