للمرة الثانية خلال 3 أيام.. مجهولون يهاجمون مقراً لـ “فيلق الشام” المقرب من تركيا بريف إدلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، هجوم مسلح جديد تعرض له مقر تابع لـ “فيلق الشام” المقرب من تركيا في منطقة الصواغية بمحيط كفريا والفوعة، حيث بدء الهجوم باستهداف المجهولين مقر الفيلق بقذيفة آر بي جى، عقب ذلك تبادل إطلاق النار بين المسلحين المجهولين من طرف، وعناصر المقر من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، هجوم مسلح جديد من قبل مجهولين على أحد مقرات فيلق الشام شرق مدينة بنش بريف إدلب، حيث دارت اشتباكات بين عناصر المقر والمهاجمين، قبل أن يلوذ الأخير بالفرار، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، يأتي ذلك في إطار تصاعد الفلتان الأمني بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها.