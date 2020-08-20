للمرة الثانية خلال 3 أيام.. مفخخة تضرب مناطق غرفة عمليات “نبع السلام” وتتسبب بخسائر بشرية ومادية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، انفجار سيارة مفخخة في سوق ضمن بلدة سلوك، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن انفجاراً عنيفاً، ضرب منطقة ريف تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن ريف الرقة الشمالي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة استهدفت حاجز سلوك – مبروكة التابع للفصائل الموالية لأنقرة، في ريف تل أبيض شمال الرقة، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر كحصيلة أولية، بالإضافة لوقوع عدد من الجرحى من بينهم مدنيين.