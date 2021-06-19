للمرة الثانية خلال 4 أيام.. وتد تعاود رفع أسعار المحروقات ضمن مناطق تحرير الشام والفصائل في إدلب على خلفية تراجع العملة التركية أمام الدولار

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل بمحافظة إدلب، ارتفاعاً جديداً بأسعار المحروقات من قبل الشركات المتواجدة هناك والتي تتبع بشكل أو بآخر لتحرير الشام، وهي ثاني ارتفاع خلال 4 أيام، لذات الأسباب التي يتم التبرير بها كل مرة وهي “انخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار الأميركي”، إذ جرى تحديد الحد الأعلى للأسعار ضمن المحطات، وجاءت على الشكل التالي: 1 لتر بنزين مستورد يبلغ 6.76 ليرة تركية، و1 لتر مازورت مستورد نوع أول 6.39 ليرة تركية، و1 لتر مازوت مستورد ثاني 5.45 ليرة تركية، و1 لتير مازوت مكرر 4.48 ليرة تركية، بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 92.5 ليرة تركية.

وكانت شركات المحروقات بقيادة وتد قد رفعت الأسعار يوم الأربعاء، 16 الشهر الجاري، على الشكل التالي: 1 لتر بنزين مستورد يبلغ 6.66 ليرة تركية، و1 لتر مازورت مستورد نوع أول 6.29 ليرة تركية، و1 لتر مازوت مستورد ثاني 5.19 ليرة تركية، و1 لتير مازوت مكرر 4.41 ليرة تركية، بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 91 ليرة تركية، وعلى غرار كل مرة يكون تعليل ارتفاع الأسعار، بارتفاع أسعار الدولار الأميركي أمام الليرة التركية المتداولة في مناطق الفصائل بمحافظة إدلب.