للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. ضربات إسرائيلية تستهدف مطار حلب الدولي وتخرجه عن الخدمة من جديد

استهدفت ضربات إسرائيلية مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

يشار إلى أن استهداف مطار حلب الدولي للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مطار حلب الدولي عاد للعمل، صباح اليوم، بعد أقل من 48 ساعة على الضربات الإسرائيلية بعد ظهر يوم الخميس 12 تشرين الأول التي أخرجت مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، فيما تستمر شركات الطيران ببرمجة رحلاتها عبر مطار اللاذقية “حميميم”، ريثما يتم إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي، التي شارفت على النهاية بجهود فرق الصيانة.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين كان رسائل تحذيرية لمنع هبوط طائرات إيرانية في المطارين ولا علاقة له بقصف الجولان السوري المحتل.

وقصفت إسرائيل بغارتين بوقت متزامن مطاري حلب ودمشق الدوليين، وطالت الضربات مهابط المطارين، ما أدى لخروجهما عن الخدمة، فيما حاولت الدفاعات الجوية التصدي للغارات.

وتحولت الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية “حميميم”، بعد ساعات من استهداف المطارين.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المطارين المستهدفين لم يشهدا أي وصول شحنات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية، وأن الاستهدافات الإسرائيلية جاءت لإخراج المطارين عن الخدمة وليس إلا.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 34 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 26 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات

وتسببت تلك الضربات بمقتل 72 من العسكريين بالإضافة لإصابة 85 آخرين منهم بجراح متفاوتة.