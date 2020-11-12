للمرة الثانية منذ مطلع الشهر الجاري.. القوات التركية تسير دورية مشتركة مع نظيرتها الروسية في ريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت من قرية غريب شرقي عين العرب وجابت قرى واقعة بريف كوباني الشرقي.

ورصد المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف عين العرب(كوباني) الغربي، في ريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الدورية المشتركة المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية من قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية وسط تحليق لمروحيتين روسيتين، وجابت قرى “جارقلي فوقاني، قران، ديكمداش، خوخوري، بوبان، سفتك” وصولاً إلى قرية تل شعير بريف عين العرب(كوباني) الغربي، ومن ثم عادت الدورية إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة بعد مرورها بقرى “سوسان، قولا، قره قوي تحتاني، بيندر، مشكو، جبنة، جارقلي فوقاني”

ودخلت العربات العسكرية التركية إلى الأراضي التركية من البوابة القريبة من قرية آشمة فيما عادت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غربي عين العرب(كوباني) في ريف حلب الشرقي.