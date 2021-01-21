للمرة الثانية منذ مطلع العام.. طائرات حربية روسية تقصف محور كبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تحليقاً لطائرات حربية روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط تنفيذها لنحو 5 غارات حتى الآن على محور كبانة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وكانت الطائرات الروسية قد استهدفت كبانة بعدة غارات في التاسع من الشهر الجاري، كما كانت قد شنت في 28 الشهر الفائت، غارتين جويتين على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع تحليق أربعة مقاتلات روسيات في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى اشتباكات بالرشاشات المتوسطة، دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محوري الرويحة وبينين جنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في أطراف كفرعويد وفليفل وبينين، ولا أنباء عن خسائر بشرية.