للمرة الرابعة في أقل من 10 أيام.. محاولة اغتيال تطال لاجئاً عراقيا في “دويلة الهول”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون، أمس، شاباً من جنسية عراقية، يعمل حارس ليلي ضمن القسم الأول المخصص للاجئين العراقيين في مخيم الهول بريف الحسكة، ما أدى إلى إصابته بجروح.

ويتواصل الانفلات الأمني ضمن مخيم الهول، بالتزامن مع محاولة هروب عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر اغراء الحراس بالأموال.

وبذلك، يرتفع إلى 4 حالات اغتيال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن مسلحون مجهولون اغتالوا “مسؤول مجلس اللاجئين العراقيين” المتعاون مع قوى الأمن الداخلي ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اغتال مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بمسدس مزود بكاتم صوت، متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي “الأسايش” من جنسية العراقية، وذلك ضمن الفيز الثالث من “دويلة الهول” أقصى جنوبي شرقي الحسكة.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اغتال مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بمسدس مزود بكاتم صوت، متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”قسد” من جنسية عراقية، في القسم الأول من المخيم.