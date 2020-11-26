للمرة الرابعة منذ مطلع الشهر الجاري.. القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مشتركة بريف عين العرب كوباني

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دورية مشتركة جديدة خرجت بها القوات الروسية والتركية في ريف عين العرب كوباني بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث خرجت 4 آليات تركية ومثلها روسية من قرية حدودية مع تركيا وستجوب الدورية قرى واقعة بريف عين العرب الشرقي.

ورصد المرصد السوري الأسبوع الفائت، خروج القوات التركية ونظيرتها الروسية بدورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة آشمة بريف عين العرب، وتجولت قرى واقعة على الحدود السورية – التركية في المنطقة هناك.

ورصد المرصد السوري في 12 من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت من قرية غريب شرقي عين العرب وجابت قرى واقعة بريف كوباني الشرقي.

ورصد المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف عين العرب(كوباني) الغربي، في ريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الدورية المشتركة المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية من قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية وسط تحليق لمروحيتين روسيتين، وجابت قرى “جارقلي فوقاني، قران، ديكمداش، خوخوري، بوبان، سفتك” وصولاً إلى قرية تل شعير بريف عين العرب(كوباني) الغربي، ومن ثم عادت الدورية إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة بعد مرورها بقرى “سوسان، قولا، قره قوي تحتاني، بيندر، مشكو، جبنة، جارقلي فوقاني”