للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجديد.. الطيران الحربي الروسي يقصف إدلب مستهدفاً قرية جنوب المدينة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم الثلاثاء، تنفيذ الطيران الحربي الروسي لغارات على محافظة إدلب، حيث طال القصف الجوي محيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق مستمر للحربي الروسي في الأجواء، وتعد هذه المرة الرابعة التي تقوم المقاتلات الروسية باستهداف إدلب منذ مطلع العام 2021 الجديد.

ونشر المرصد السوري في 13 الشهر الجاري، طائرة حربية روسية غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت محيط سجن إدلب المركزي غرب مدينة إدلب، تزامنًا مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المنطقة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 3 شباط، غارات نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت مواقع عسكرية في محيط بلدة أرمناز بريف إدلب الغربي، تزامنًا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف عناصر هيئة تحرير الشام.

وجاءت تلك الغارات لليوم الثاني على التوالي، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 2 شباط، غارات نفذتها الطائرات الروسية استهدفت القطاع الشمالي الغربي من محافظة إدلب، حيث جرى استهداف مقرات عسكرية شمال غرب قرية حربنوش بريف إدلب ومحيط قرية قورقانيا، ما أدى إلى سقوط جرحى من الفصائل.

ورصد المرصد السوري في 7 كانون الأول الفائت من العام 2020، غارة جوية نفذتها طائرة روسية على منطقة الشيخ بحر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية جنوبي إدلب.