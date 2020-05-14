للمرة الـ 11 منذ تطبيق اتفاق “بوتين – أردوغان”.. القوات الروسية والتركية تسير دورية مشتركة على اتستراد الـ”M4″

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تسيير القوات الروسية والتركية، لدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب، حيث سارت الدورية بشكلها الاعتيادي انطلاقاً من قرية ترنبة شرق إدلب، وصولاً إلى أطراف أريحا، في حين جرى رشق الدورية بالحجارة من قبل محتجين على اتفاق “بوتين – أردوغان”.

فيما تعد هذه الدورية الحادية عشر من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى شريط مصور يظهر مواطنة من أهالي إدلب وهي تتكلم مع أحد المترجمين من القوات التركية على الطريق الدولي وتقول له (الروسي عدونا و بشار الأسد عدونا) في إشارة منها للرفض التام لمرور الروس على طريق الـ”M4″، ومنعت القوات التركية عدداً كبيراً من الأهالي من اجتياز المنطقة الذي سارت عليه الدوريات المشتركة