للمطالبة بإسقاط “الجولاني”.. مظاهرة شعبية في مدينة إدلب تنديداً بممارسات هيئة “تحرير الشام”

محافظة إدلب: خرج أهالي مدينة إدلب اليوم، بمظاهرة شعبية منددة بهيئة تحرير الشام، في ساحة الساعة وسط المدينة، حيث تتعالي الأصوات بشعارات “بدك تسقط يا جولاني”، رفضاً لممارسات أبو محمد الجولاني.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني” ورفع الظلم وكف القبضة الأمنية وتبيض السجون من الشرفاء وفتح الجبهات، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومحاكمة عاجلة وعادلة للمساجين ووقف التعذيب، وتخفيف الرسوم والضرائب عن المواطنين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 1 آذار الجاري، خروج أهالي في شمال غرب سورية بمظاهرة مركزية في مدينة إدلب، شارك فيها المئات من ناشطين ومدنيين ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”، تحت شعار “جمعة استعادة الثورة”.

كما خرج أهالي مدينتي الأتارب ومارع وبابكة في ريف حلب في ذات اليوم بتظاهرة مناوئة لهيئة “تحرير الشام”، مطالبين بإسقاط “الجولاني والنظام”.