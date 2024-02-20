للمطالبة بإسقاط المستشار التركي والمجلس المحلي.. العشرات يتظاهرون في مدينة جرابلس

محافظة حلب: تجمع العشرات من مدنيين وموظفين في بلدية جرابلس ضمن مناطق عمليات “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإقالة المستشار التركي المسؤول عن المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي في جرابلس.

وبالمقابل، تظاهر العشرات من قاطني مخيم الجبل بريف جرابلس، ضد المجلس المحلي بسبب قطع الخبز عن المخيم ومطالبة قاطنيه النازحين بمغادرة المخيم، وهدد متظاهرون من المخيم “بهدم مبنى المجلس فوق رؤوس المسؤولين”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 شباط، إلى أن مجهولا أضرم النار بعلم الجمهورية التركية، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تعبيرا عن استيائه من ممارسات وسياسات الدولة التركية في المنطقة.

واعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لتركيا 3 أشخاص، ينحدرون من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بتهمة حرق العلم التركي وسط المدينة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.