للمطالبة بإعدام مغتصب طفلة في الرابعة من عمرها.. مظاهرة للأهالي في بلدة القحطانية(تربيسبي) بريف القامشلي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، خروج تظاهرة لعدد من الأهالي في بلدة القحطانية(تربي سبي) في ريف القامشلي الشرقي، وذلك للمطالبة بإعدام المدعو (عبد الأحد كوريه) الذي أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام قبل أيام، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن رجال دين من أتباع الديانة المسيحية طالبوا بإنزال أشد العقوبات بالمغتصب الذي ينتمي لأبناء الديانة المسيحية، حيث أشار المرصد السوري في 26 فبراير/شباط المنصرم، بأن رجل متزوج أقدم على جريمة اغتصاب بحق طفلة بعمر 4 سنوات بعدما استغل غياب زوجته التي كانت تعمل مربية لأطفال الحيّ. ووفقًا للمصادر، فإن الرجل استخدم نوعًا من المواد المخدرة للطفلة قبل اغتصابها، بينما قالت مصادر أهلية بأن المجرم مدمن كحول وذو سمعة سيئة في الحيّ، في حين اعتقلت “الأسايش” المجرم وأودعته في السجن حتى انتهاء التحقيقات.