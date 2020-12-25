للمطالبة بإيقاف الاعتقالات التعسفية.. ناشطون في مدينة إعزاز يخرجون في وقفة تضامنية مع ناشط اعتقلته هيئة تحرير الشام 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة تضامنية لنشطاء في مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب مع إعلامي معتقل لدى هيئة تحرير الشام، وطالبوا هيئة تحرير الشام بالإفراج عنه، وإيقاف أعمال الاعتقال التعسفي بحق السوريين.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 22 ديسمبر/كانون الأول، بقيام عناصر حاجز هيئة “تحرير الشام” باعتقال ناشط إعلامي سابق لدى فصيل “جيش المجاهدين” وذلك أثناء محاولته عبور مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “غصن الزيتون” برفقة عائلته باتجاه مناطق هيئة “تحرير الشام” في ريف حلب من معبر الغزاوية الفاصل بين المنطقتين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ونشر المرصد السوري في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى اعتقال “مدير المكتب اللوجستي” ضمن منظمة “اتحاد المكاتب الثورية”، وذلك في مدينة سلقين بريف إدلب، على خلفية دعوى قدمها المجلس المحلي في كفرنبل ضده، بعد انتقاده لعمل المجلس بمنشور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام تسيطر على محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حماة وحلب واللاذقية، وتفرض هيمنتها على القطاعات المدنية والخدمية، وتشن اعتقالات بين الحين والآخر بحق كل من يخالفها الرأي أو ينتقد سياستها.