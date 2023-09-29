للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط النظام.. أهالي يتظاهرون في نقطتين بمحافظة درعا

محافظة درعا: نظم أهالي في درعا البلد وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وإسقاط رأس النظام السوري.

كما عبروا عن تضامنهم مع الاحتجاجات السلمية التي تشهدها مدينة السويداء، حاملين شعارات مناهضة للنظام ومطالبة بتطبيق القرار2254.

كما نظم العشرات من أهالي بلدة الكرك وقفة احتجاجية مناهضة لأذرع النظام في المدينة.

ويطالب المتظاهرون بالمدن والمحافظات السورية بإسقاط النظام ورحيل الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254، حيث رصد المرصد السوري اليوم، توافد المئات من المواطنين منذ صباح اليوم باتجاه ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة جديدة للمطالبة بإسقاط النظام والحرية وتطبيق القرار الأممي 2254، قادمين من ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي، بينما تجمع المئات في الساحة مرددين شعارات مطالبة بالحرية وإسقاط النظام ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للواقع السيء الذي تعيشه سوريا.