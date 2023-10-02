للمطالبة بالحرية وإسقاط النظام”.. توافد أعداد كبيرة من أبناء قرى وبلدات السويداء إلى ساحة الكرامة

محافظة السويداء: توافد أعداد كبيرة في ساعات الصباح الأولى، من أبناء قرية الجنينة وشهبا إلى ساحة السير/ الكرامة في وسط مدينة السويداء، للمشاركة في التظاهرة الحاشدة المستمرة بعد دخولها في الشهر الثاني، وسط ترديد هتافات تنادي بـ “عاشت سوريا يسقط بشار الأسد”، “خاين خاين حزب البعث خاين”، “ما نريد بيت الأسد”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، “2254”، “بشار ولاك مابدنا ياك”، “يابشار أرحل عنا”، يابشار الكبتاغون”.

ويدعو المتظاهرون إلى تنحي بشار الأسد وإسقاط نظامه، وتحقيق انتقال سياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، وبناء جسم سياسي وطني بعيدا عن مفهوم المركزية، وتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

كما وكتب النساء المشاركات في التظاهرة اليوم على أيديهم شعار “2254”، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها ” حاضر ومستقبل أمن حق”

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد مساء أمس، توافد الآلاف من المواطنين باتجاه ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة جديدة للمطالبة بإسقاط النظام والحرية وتطبيق القرار الأممي 2254، حيث توافد المواطنون من ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي، بينما تجمعوا في الساحة مرددين شعارات مطالبة بالحرية وإسقاط النظام ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للواقع السيء الذي تعيشه سوريا.