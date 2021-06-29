 للمطالبة بفك الحصار عن درعا.. وقفة تضامنية للأهالي في إدلب وحلب

نظم عشرات الأهالي، مساء اليوم، وقفة تضامنية في مدينتي الباب بريف حلب وإدلب شمال غرب سورية، نصرةً لـ”محافظة درعا”، مطالبين برفع الحصار عنها، وعبر الأهالي عن تضامنهم مع درعا البلد بلوحات كتب عليها ” لأنها علمتنا قول كلمة لا في وجه الطغاة وتعاقب اليوم على قولها “لا” في وجه مسرحية الانتخابات” و”درعا رمز الرجولة والشهامة.. بشريات النصر تأتي دائما من حوران البطولة.. درعا مهد الثورة السورية.. ونظام الأسد وروسيا يمارسان ديمقراطية الحصار على درعا” صامدون حتى النصر.. لا مساومة على المعابر.. ولا خضوع للأسد من جديد” و”فكوا الحصار عن درعا البلد”.