للمطالبة بكف يد الأجهزة الأمنية وحزب البعث عن النقابات.. العشرات يعتصمون أمام نقابة المهندسين في السويداء

محافظة السويداء: اعتصم العشرات من أهالي مدينة السويداء صباح اليوم، أمام نقابة المهندسين في المدينة، للمطالبة بكف يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وحزب البعث عن النقابات، حاملين لافتات كتب عليها:” تحرير المجتمع يبدأ بتحرير النقابات”، “كف يد الأجهزة الأمنية هو الخطوة الأولى لتحرير العمل النقابي”، “لا فناء لثائر”، “يجب أن تكون النقابات داعمة لأعضائها لا عبئا عليهم”.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار التظاهرات السلمية المناوئة للنظام، في مدينة السويداء، المطالبة بتنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد، والإفراج عن المعتقلين، وتحسين الواقع الاقتصادي.