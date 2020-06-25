لليوم الثالث.. الاقتتال يتواصل وسط استمرار التعزيزات العسكرية .. و19 قتيلا من الفصائل الجهادية غرب إدلب 

انسحب عناصر تنظيم “حراس الدين” من حاجز اليعقوبية بعد أن سيطروا عليه أمس، وطردوا عناصر هيئة تحرير الشام منه، حيث توجهوا إلى محيط قريتي زرزور والحمامة شمال جسر الشغور، بعد تدخل وجهاء وشرعيين لإيقاف الاقتتال فيما بينهما في منطقة جسر الشغور.

ودفعت هيئة تحرير الشام بتعزيزاتها العسكرية من قطاعاتها في مناطق إدلب نحو قرى كفر روحين ومارتين ومنطقة سهل الروج غرب مدينة إدلب، وتمركزت آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة تابعة لهيئة تحرير الشام عند سجن إدلب المركزي بعد تمكنت من السيطرة عليه.

ولا تزال الاشتباكات متواصلة يتخللها قصف متبادل بقذائف الهاون والصواريخ والرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتمكن عناصر تنظيم “حراس الدين” من اعطاب مجنزرة تابعة لهيئة تحرير الشام أثناء هجوم “تحرير الشام” على قرية عرب سعيد.

كما قتل 7 عناصر من تنظيم “حراس الدين” وأصيب آخرين منهم، بينما قتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام خلال تلك الاشتباكات.

وبذلك، ترتفع الخسائر البشرية منذ بدأ الاقتتال في يوم الثالث وحتى الآن إلى 19، وهم: 12 عنصرا من “حراس الدين” بينهم قيادي من جنسية أجنبية، و7 عناصر من هيئة تحرير الشام.

وكان المرصد السوري رصد استشهاد أحد مصابي الحرب بالقصف على قرية مرتين غرب مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري مساء اليوم، تجدد الاشتباكات الفصائلية في منطقة عرب سعيد بعد هدوء حذر استمر لأكثر من 12 ساعة متتالية، تخللها اشتباكات متقطعة.