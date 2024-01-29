لليوم الثالث على التوالي.. استمرار المرحلة الثالثة لحملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول

محافظة الحسكة: اعتقلت قوات التدخل السريع التابعة لقوى الأمن الداخلي ” الأسايش” في اليوم الثالث من المرحلة الثالثة لحملة “الإنسانية والأمن” ضمن مخيم الهول جنوب شرق الحسكة عدة أشخاص من المشتبهين بهم والمتعاونين مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وسط استمرار حملة التمشيط في قسم المهاجرات، حيث تم العثور على عتاد وأسلحة منها قنبلة يدوية ورايات لـ”التنظيم” وجعب عسكرية كما تم اكتشاف مخابئ وخنادق كانت تستعمل للاختباء.

وأشار المرصد السوري في 27 كانون الثاني الجاري إلى إن تزايد حدة هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ مطلع العام الحالي، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، وإلى جانب التهديدات المستمرة من قبل أفراد خلية تابعة لـ “التنظيم” للأهالي في مناطق متفرقة ضمن نفوذ “قسد”، بدأت وحدات أمنية خاصة تابعة لـ “أسايش” وقوات سوريا الديمقراطية بحملة أمنية تحت شعار” الإنسانية والأمن”، داخل مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن العملية تهدف لملاحقة أفراد الخلية المسؤولة عن شن عمليات في مناطق “قسد”، إلى جانب المتورطين في ترويج وتسويق أفكار “التنظيم”.